На побережье Туниса нашли тела 15 мигрантов

Подразделения береговой охраны Туниса в провинции Махдия обнаружили в четверг тела по меньшей мере 15 мигрантов. Об этом сообщило агентство Tunis Afrique Presse со ссылкой на источник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, тела не менее 15 человек были обнаружены у побережья городов Махдия (административный центр провинции), Эш-Шабба и Салакта. По предварительным данным, все погибшие были мигрантами из разных стран, в том числе выходцами из африканских государств, расположенных к югу от Сахары. Правоохранительные органы пытаются установить их личности.