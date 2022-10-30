Гол Левандовского в добавленное время принес "Барселоне" победу над "Валенсией"

"Барселона" со счетом 1:0 обыграла "Валенсию" в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный мяч на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте забил нападающий Роберт Левандовский. На 50-й минуте встречи гол полузащитника "Валенсии" Самуэля Лино был отменен после помощи видеоассистента рефери (VAR).

"Валенсия" не может победить "Барселону" на протяжении пяти матчей. Ранее команда трижды проиграла и один раз сыграла вничью. В последний раз "Валенсия" смогла обыграть "Барселону" 25 января 2020 года (2:0).

"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 31 очко. "Валенсия" с 15 очками располагается на 10-й позиции.