Матч сборных Катара и Эквадора в воскресенье откроет чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу стартует в воскресенье в Катаре. Первая игра турнира в группе А между сборными Катара и Эквадора пройдет в городе Эль-Хаур на стадионе "Эль-Байт", который вмещает 60 тыс. зрителей, и начнется в 20:00 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изначально чемпионат мира должен был стартовать 21 ноября матчем между сборными Нидерландов и Сенегала, которые также выступают в группе А. Однако 11 августа бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) перенесло матч открытия с 21 на 20 ноября.

В опубликованном релизе ФИФА сообщалось, что это решение связано с преемственностью традиции отмечать начало мирового первенства церемонией открытия и первым матчем с участием хозяев турнира.