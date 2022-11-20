Число подписчиков разблокированного аккаунта Трампа в Twitter превысило 2 млн

Количество подписчиков разблокированного в субботу аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter начало резко расти и уже превысило 2 млн. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на его странице в социальной сети, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Администрация Twitter восстановила учетную запись Трампа после того, как в пользу такого решения проголосовало большинство участников соответствующего опроса, устроенного новым владельцем компании Илоном Маском. На странице сохранились все записи, последнее сообщение датируется 8 января 2021 года. Пока владелец аккаунта не написал ничего нового.