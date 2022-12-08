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В ВОЗ заявили о старте в феврале обсуждения проекта договора о подготовке к пандемиям

В мире Материалы 8 декабря 2022 05:23 (UTC +04:00)
В ВОЗ заявили о старте в феврале обсуждения проекта договора о подготовке к пандемиям

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Страны - члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решили приступить в феврале 2023 года к обсуждению первоначального проекта международного договора о подготовке к пандемиям и реагированию на них. Об этом сообщила в среду вечером женевская штаб-квартира ВОЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Страны ВОЗ "договорились разработать первый проект юридически обязывающего соглашения, предназначенного для защиты мира от будущих пандемий", отметили в организации, уточнив, что этот проект "будет обсуждаться странами-членами в феврале 2023 года". Встреча на эту тему намечена на 27 февраля.

Договоренность о проведении встречи была достигнута на проходившем в Женеве с 5 по 7 декабря третьем заседании Межправительственного переговорного органа (МППО), состоящего из представителей 194 стран - членов ВОЗ. Они решили, что первоначальный проект договора о подготовке к пандемиям будет разработан бюро МППО, в которое входят шесть делегатов, представляющих все регионы ВОЗ. В феврале 2023 года он будет вынесен на обсуждение.

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