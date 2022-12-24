Белоруссия надеется по итогам года на объем экспорта в РФ на уровне $22-23 млрд

Минск рассчитывает, что по итогам уходящего года объем белорусского экспорта в Россию составит порядка $22-23 млрд. Об этом заявил председатель Совета министров Белоруссии Роман Головченко, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По итогам 10 месяцев экспорт в Российскую Федерацию - $18 млрд. Это гораздо больше, чем во все предыдущие годы. Среднюю цифру я дам за предыдущие годы экспорта нашего, это $12-13 млрд за год. Сейчас мы за 10 месяцев имеем $18 [млрд], и, я думаю, надеюсь, что мы по итогам года будем иметь сумму порядка $22-23 млрд", - сказал он на видеозаписи, распространенной в субботу пресс-службой белорусского правительства.

Головченко отметил, что в текущий момент темпы экспорта еще выше, потому что к концу года отгружается много машиностроительной продукции, поэтому растет доля Белоруссии в российском импорте. Глава белорусского правительства подчеркнул, что в настоящее время укрепляется и потенциал экономического сотрудничества Москвы и Минска.

"Особенно с учетом того, что российская экономика демонстрирует достаточно положительные темпы и успешно справляется с санкциями, как и Республика Беларусь, то есть мы вместе успешно справляемся", - добавил он. По оценке главы правительства, есть все предпосылки, что следующий год в этом плане будет не хуже этого.