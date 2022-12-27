Белорусская таможня перешла на усиленный режим работы на границе с ЕС

Белорусские таможенные органы перешли на усиленный режим работы на границах со странами Евросоюза. Об этом в понедельник сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Белорусская таможня перешла на усиленный режим работы", - говорится в сообщении, размещенном на странице комитета в Facebook.

Как пояснили в ГТК, необходимость усиления вызвана тем, что "на границе отмечается еще большее скопление транспорта, что обусловлено, в дополнение к намеренным действиям стран ЕС по сдерживанию потоков, его традиционным увеличением в предновогодние дни". "При этом возросло не только количество следующих через границу легковых авто и автобусов, но и перемещаемых товаров, которые граждане спешат приобрести на европейских рождественских распродажах", - отметили в таможенном ведомстве.

В таможенном комитете указали на то, что сопредельные страны Евросоюза, в частности Польша, "по-прежнему не выполняют нормы" пропуска транспортных средств и оформления грузов.