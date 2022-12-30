В городе Сантос в Сан-Паулу объявили семидневный траур в связи со смертью Пеле

Мэр бразильского города Сантос в штате Сан-Паулу Рожериу Сантос объявил семидневный траур в связи со смертью трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле, который большую часть карьеры провел в одноименном местном клубе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы росли, глядя на то, как наш король Пеле демонстрировал на газоне свой талант и свою гениальность. Его уход оставляет пустоту в мире спорта, которую невозможно заполнить", - написал он в соцсетях. "Пеле, ты был гением, спасибо тебе за все! Объявляем официальный траур продолжительностью семь дней", - добавил он, отметив, что благодаря Пеле весь мир узнал о существовании города Сантос, его одноименного футбольного клуба и самой Бразилии.

Сам футбольный клуб "Сантос" решил увековечить память о своем воспитаннике на экипировке. На футболках следующего игрового сезона помимо двух звезд, символизирующих победы команды в клубном чемпионате мира в 1962 и 1963 годах, над эмблемой команды появится золотая корона в память о Пеле. Глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналду Родригес также пообещал увековечить память о великом форварде и его наследие. "Смерть нашего кумира - самое грустное известие за всю 108-летнюю историю CBF", - говорится в распространенном сообщении.

Пеле умер 29 декабря в частной сан-паулуской клинике, куда поступил за месяц до того в связи с ухудшением состояния здоровья на фоне прогрессирующего рака прямой кишки. Ему было 82 года.