Бюджетный Samsung Galaxy A54 получит дизайн в стиле флагманского Galaxy S23

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A54 получит схожий с флагманскими моделями Galaxy S23 дизайн. Об этом сообщает портал Android Headlines, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Источник также предоставил рендеры Galaxy A54, согласно которым, смартфон будет представлен в четырех цветах. Как минимум стало известно о наличии черной, фиолетовой, белой и зеленовато-желтой расцветки задней панели.

Ожидается, что Galaxy A54 будет оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфону приписывают аккумулятор емкостью 5000 мАч, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти в минимальной комплектации. Также, по слухам, смартфон получит систему из трех камер, в которой основной выступит 50-мегапиксельный сенсор.

Предполагается, что презентация Samsung Galaxy A54 состоится в марте 2023 года.