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Премьер Японии запустил обратный отсчет перед саммитом G7

В мире Материалы 5 января 2023 08:16 (UTC +04:00)
Премьер Японии запустил обратный отсчет перед саммитом G7

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида запустил в четверг обратный отсчет перед саммитом G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Табло установлено в здании канцелярии кабмина.

"Я бы хотел, чтобы саммит стал возможностью выступить с посланием, обращенным в будущее", - сказал он на церемонии запуска отсчета. До саммита осталось 134 дня.

Япония в нынешнем году председательствует в Группе семи и в мае проведет ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Кисида, чей избирательный округ находится в Хиросиме, объяснил выбор тем, что встреча в таком месте станет сильным сигналом миру в пользу отказа от ядерного оружия.

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