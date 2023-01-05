Премьер Японии запустил обратный отсчет перед саммитом G7

Премьер-министр Японии Фумио Кисида запустил в четверг обратный отсчет перед саммитом G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Табло установлено в здании канцелярии кабмина.

"Я бы хотел, чтобы саммит стал возможностью выступить с посланием, обращенным в будущее", - сказал он на церемонии запуска отсчета. До саммита осталось 134 дня.

Япония в нынешнем году председательствует в Группе семи и в мае проведет ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Кисида, чей избирательный округ находится в Хиросиме, объяснил выбор тем, что встреча в таком месте станет сильным сигналом миру в пользу отказа от ядерного оружия.