Мексиканский "Пумас" расторг контракт с самым титулованным футболистом в истории Алвесом

Мексиканский футбольный клуб "Пумас" расторг контракт с бразильским защитником Дани Алвесом после заключения его под стражу на время расследования дела о сексуальном насилии. Об этом в субботу сообщает испанский портал Relevo со ссылкой на президента клуба Леопольдо Сильву, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В пятницу в Барселоне Алвес, которого заподозрили в сексуальном насилии, был помещен под стражу на время расследования дела.

"Клуб принял решение расторгнуть трудовой договор с Алвесом по уважительной причине с сегодняшнего дня", - заявил Сильва на пресс-конференции.

Суд начал следственные действия по делу о предполагаемом сексуальном насилии, якобы совершенном Алвесом в отношении женщины на дискотеке в Барселоне в конце декабря 2022 года. Бразилец был задержан в пятницу и дал показания перед судом. Футболист и его окружение отвергают все обвинения.