В Перу решили закрыть доступ к комплексу Мачу-Пикчу

Власти Перу решили с субботы закрыть на неопределенный срок доступ на территорию древней столицы инков Мачу-Пикчу по соображениям безопасности. Об этом говорится в обнародованном заявлении управления культуры юго-восточного департамента Куско, где находится достопримечательность, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Управление культуры Куско <...> сообщает, что из-за сложившейся в стране ситуации было дано распоряжение закрыть <...> [древний] город Мачу-Пикчу с 21 января 2023 года до нового уведомления, чтобы обеспечить безопасность туристов и населения в целом", - говорится в тексте. В ходе антиправительственных выступлений в республике неизвестные повредили железнодорожный путь, ведущий в район Мачу-Пикчу. В связи с этим, согласно официальным подсчетам, оттуда не могут выехать порядка 420 туристов, в том числе более 300 иностранных граждан.