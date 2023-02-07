ВОЗ готова оказать поддержку Минздраву Турции

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) готово оказать поддержку министерству здравоохранения Турции в проведении экстренных гуманитарных мероприятий для борьбы с последствиями землетрясения.

Об этом говорится в сообщении бюро ВОЗ в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«ВОЗ готова оказать поддержку министерству здравоохранения Турции в проведении экстренных гуманитарных мероприятий в связи с разрушительными землетрясениями, которые произошли в юго-восточном регионе Турции в понедельник, 6 февраля», - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.