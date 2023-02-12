Мадридский «Реал» пятый раз в истории выиграл клубный чемпионат мира

Мадридский «Реал» пятый раз в истории стал победителем клубного чемпионата мира, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

В финале турнира, который прошел в Марокко, испанская команда одержала победу над клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Встреча, прошедшая в Рабате, завершилась со счетом 5:3 в пользу «Реала».

Дубли в составе мадридцев оформили Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде. Еще один мяч записал на свой счет Карим Бензема.

Голы за «Аль-Хиляль» забили Мусса Марега и Лусиано Вьетто, дважды поразивший ворота соперников.