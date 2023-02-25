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Белоруссия заключит соглашение с РФ о научно-техническом и инновационном сотрудничестве

В мире Материалы 25 февраля 2023 07:42 (UTC +04:00)
Белоруссия заключит соглашение с РФ о научно-техническом и инновационном сотрудничестве

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Правительство Белоруссии одобрило проект соглашения с Россией о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром страны Романом Головченко, опубликовано в субботу на национальном правовом интернет-портале, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о научно-техническом и инновационном сотрудничестве в качестве основы для проведения переговоров", - отмечается в документе.

Совмин уполномочил Государственный комитет по науке и технологиям Белоруссии на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание "при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".

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