Белоруссия заключит соглашение с РФ о научно-техническом и инновационном сотрудничестве

Правительство Белоруссии одобрило проект соглашения с Россией о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром страны Романом Головченко, опубликовано в субботу на национальном правовом интернет-портале, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о научно-техническом и инновационном сотрудничестве в качестве основы для проведения переговоров", - отмечается в документе.

Совмин уполномочил Государственный комитет по науке и технологиям Белоруссии на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание "при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".