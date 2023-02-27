В Белоруссии планируют в 2023 году нарастить экспорт промышленной продукции в РФ на 10%

Министерство промышленности Белоруссии рассчитывает в нынешнем году увеличить экспорт промышленной продукции в Российскую Федерацию примерно на 10%. Об этом заявил заместитель министра промышленности Белоруссии Дмитрий Харитончик в эфире телеканала "Беларусь-1", передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

"Мы уверены, что также сработаем с положительной динамикой, надеемся, что это будет в районе 110% (темп роста по сравнению с 2022 годом) по итогам года", - отметил замглавы белорусского Минпрома.

Харитончик уточнил, что в 2022 году белорусская промышленность нарастила экспорт в РФ на 50%. "Хочу отметить, что и в 2021 году у нас тоже был рост в Российскую Федерацию по экспорту. Конечно, достичь такого же уровня (роста экспорта в РФ на 50%) будет сложно. Но вместе с тем тот задел, который был создан в прошлом году в части взаимодействия с нашими российскими партнерами, дает результат и в этом году", - сказал замминистра.

Он проинформировал, что по взаимодействию Белоруссии и России в сфере импортозамещения "некоторые проекты начинают выходить в стадию финансирования и приобретения оборудования". "По некоторым проектам сейчас идет уточнение бизнес-планов, расчеты сроков окупаемости. Идет инвестиционная отработка проектов, некоторые проекты находятся на стадии согласования с нашими российскими партнерами", - пояснил замглавы Минпрома Белоруссии.