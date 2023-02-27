Около 90 тыс. человек приняли участие в акции протеста в Мехико

Десятки тысяч человек приняли участие в акции протеста в Мехико против инициированной президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором реформы избирательной системы. Об этом сообщило управление общественной безопасности мегаполиса в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня на [площади] Сокало в Мехико 90 тыс. человек провели мирную манифестацию <...>", - говорится в записи. Сведений о каких-либо инцидентах обнародовано не было. Шествия в поддержку Национального избирательного института (НИС) состоялись и в других регионах, примерное число их участников остается неизвестным. По мнению организаторов, только в Монтеррее и Гвадалахаре, входящих в число крупнейших городов Мексики, на марши вышли порядка 50 тыс. человек.

Так называемый план Б по реформированию избирательной системы, одобренный парламентом, предусматривает ликвидацию 300 окружных избирательных комиссий и сокращение расходов на деятельность НИС. По мнению проправительственных политических сил, это позволит сэкономить около 3,5 млрд песо ($190 млн по текущему курсу). Оппозиция считает, что таким образом создается угроза для проведения прозрачных и честных всеобщих выборов, которые состоятся уже в начале июня 2024 года. Противники Лопеса Обрадора намерены добиваться того, чтобы Верховный суд Мексики признал реформу избирательной системы не соответствующей положениям конституции.