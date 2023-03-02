Си Цзиньпин заявил, что Китай и Белоруссия должны укреплять политическое взаимодоверие

Китай и Белоруссия должны укреплять политическое взаимодоверие, быть надежными партнерами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в среду на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, находящимся в Китае с государственным визитом. Его слова приводятся в пресс-релизе МИД КНР по итогам переговоров в Доме народных собраний, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стороны должны постоянно укреплять политическое взаимодоверие, всегда быть друг для друга истинным другом и надежным партнером", - приводятся в документе слова председателя КНР. Си Цзиньпин особо подчеркнул, что у Китая и Белоруссии "прочная нерушимая дружба".

"Мы высоко ценим твердую поддержку со стороны Белоруссии справедливой позиции Китая по вопросам, касающимся Тайваня, Синьцзяна, Сянгана и прав человека" - сказал Си Цзиньпин. Обе страны, продолжил он, должны и впредь решительно поддерживать друг друга в следовании по пути развития и защите коренных интересов, выступать против вмешательства во внутренние дела извне, отстаивать государственный суверенитет и политическую безопасность.