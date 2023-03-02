Китай и Белоруссия намерены увеличить количество прямых рейсов между странами

Пекин и Минск будут способствовать восстановлению авиасообщения и увеличению прямых рейсов между КНР и Белорусией. Об этом говорится в совместном заявлении о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства двух стран в новую эпоху по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обе стороны примут меры по укреплению транспортно-логистических связей для облегчения перевозки грузов. Стороны призывают авиакомпании двух стран, исходя из рыночных принципов, увеличить со временем прямые рейсы между Белоруссией и Китаем", - говорится в заявлении, опубликованном МИД КНР в четверг.

Лукашенко по приглашению Си Цзиньпина с 28 февраля по 2 марта находится с визитом в КНР. В среду состоялись переговоры лидеров двух стран. По их итогам стороны подписали около двух десятков документов о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, инвестиций, поставок продовольствия, строительства, промышленности, взаимодействия в области финансов. Первый вице-премьер Николай Снопков отметил, что правительство Белоруссии оценивает экономический эффект от договоренностей, достигнутых в ходе визита президента страны Александра Лукашенко, более чем в $3,5 млрд.