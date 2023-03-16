В Тонга объявляли угрозу цунами из-за землетрясений

Два землетрясения магнитудой 7,1 и 5,5 зарегистрировали в четверг в районе Тонга. Объявлялось об угрозе цунами. Об этом передает Национальный центр предупреждения о цунами США. Позже предупреждение отменили, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Серию землетрясений зарегистрировали 16 марта в 1 011 км от Нукуалофы, в которой живут 22,4 тыс. человек, и в 800 км к северо-востоку от Окленда (Новая Зеландия), где проживают более 1,6 млн человек. Очаг залегал на глубине около 10 км.

В новозеландском агентстве по чрезвычайным ситуациям (Nema) отметили, что подземные толчки ощущались на северо-восточной оконечности Северного острова. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.