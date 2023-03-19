Тонны мертвой рыбы выброшены на берег во время аномальной жары в Австралии

Миллионы мертвых рыб выброшены на берег на юго-востоке Австралии, что, по мнению властей и ученых, вызвано наводнениями и жаркой погодой. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Департамент промышленности штата Новый Южный Уэльс заявил, что гибель рыбы совпала с аномальной жарой, которая усилила нагрузку на экосистему, итак испытавшую трудности в результате недавнего масштабного наводнения.

По данным департамента, массовая гибель рыб, вероятно, была вызвана низким уровнем кислорода по мере снижения уровня воды после наводнения. Ситуацию усугубила жаркая погода, при которой рыбе требуется больше кислорода.

Экологическая катастрофа затонула и людей. Жители городка Менинди, находящегося в районе массового выброса мертвой рыбы, жалуются на ужасный запах, которого трудно избежать, даже надевая маску.