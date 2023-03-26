Samsung выпустит Z-образный смартфон

Компания Samsung запланировала выпуск нового складного смартфона. Об этом сообщает издание Android Authority, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Журналисты сослались на известного инсайдера Йогеша Брара, который заявил, что корейская корпорация рассматривает возможность представить такой девайс в 2023 году. Аппарат будет иметь три экрана, соединенные между собой двумя шарнирами.

Ожидается, что устройство можно будет использовать как в сложенном, так и разложенном виде. По словам специалиста, Z-образная форма позволит менять диагональ дисплея от компактной до очень большой.

Журналисты напомнили, что Samsung запатентовала подобную форму складного дисплея в 2020 году. Также ранее IT-гигант, который является лидером на рынке складных смартфонов, демонстрировал концепт аппарата с двумя шарнирами на различных выставках.

По словам специалистов, подобная форма дисплея требует от инженеров компании создание крепких шарниров, которые имели бы повышенный ресурс. Также авторы предположили, что экран, который состоит из трех частей, излишне подвержен образованию складок и царапин во время активной эксплуатации.

В середине марта авторитетный инсайдер Роланд Квандт заявил, что Google намерена представить первый складной смартфон. Американская компания может анонсировать устройство в июне 2023 года.