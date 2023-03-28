Германия и Нидерланды объявили о расширении сотрудничества в военной сфере

Германия и Нидерланды объявили об углублении сотрудничества в военной области. В четверг третья бригада из Нидерландов должна быть передана армии ФРГ, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Через три дня мы завершим полную интеграцию всей третьей голландской бригады в структуры Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ)", - сказал Шольц в понедельник на пресс-конференции в Роттердаме по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. "Это веха и стимул для продолжения и дальнейшего углубления взаимного переплетения военных структур и нашего сотрудничества в области вооружений", - подчеркнул он. При этом глава правительства ФРГ указал, что подобная интеграция вооруженных сил двух стран является "уникальной для Европы".

В 2016 году Германия и Нидерланды договорились о постепенной интеграции военно-морского батальона в Королевский флот Нидерландов. При полной интеграции создаются совместные подразделения с устоявшейся командной структурой, которые можно использовать вместе.