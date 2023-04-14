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Twitter увеличил максимальный объем сообщения и ввел форматирование шрифта

В мире Материалы 14 апреля 2023 08:20 (UTC +04:00)
Twitter увеличил максимальный объем сообщения и ввел форматирование шрифта

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Социальная сеть Twitter увеличила максимальный объем сообщения до 10 тыс. символов и ввела форматирование шрифта по подписке Twitter Blue. Об этом сообщается в четверг на странице Twitter Write, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы улучшаем возможности письма и чтения в Twitter! С сегодняшнего дня Twitter поддерживает сообщения длиной до 10 тыс. символов с возможностью форматирования текста жирным шрифтом или курсивом", - говорится в записи. Отмечается, что для получения доступа к этим функциям необходимо оформить платную подписку Twitter Blue.

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