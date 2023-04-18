Наследный принц Кувейта объявил о роспуске парламента

Наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах в понедельник объявил о решении распустить Национальное собрание (парламент), состав которого был восстановлен по решению Конституционного суда в марте 2023 года, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru". Согласно заявлению наследного принца, парламентские выборы состоятся в ближайшие месяцы.

"Следуя положениям Конституции и уважая волю народа, мы решили распустить Национальное собрание 2020 года, которое было восстановлено Конституционным судом <...>, и провести всеобщие выборы в ближайшие месяцы", - говорится в заявлении, распространенном информационным агентством Kuna.

По словам наследного принца, за выборами последуют политические и правовые реформы, которые будут нацелены на преодоление разногласий между правительством и парламентом, позволят избежать злоупотреблений со стороны законодательной и исполнительной власти, а также обеспечить независимость судебной системы. О каких именно реформах идет речь, он не уточнил.

19 марта Конституционный суд Кувейта признал недействительными результаты выборов в Национальное собрание, состоявшихся 29 сентября 2022 года, и восстановил состав парламента, члены которого были избраны 5 декабря 2020 года.