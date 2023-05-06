В ВОЗ назвали полную ликвидацию SARS-CoV-2 маловероятной

Полная ликвидация коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, весьма маловероятна, если вообще возможна, однако можно устранить угрозу, которую эта инфекция представляет для общественного здравоохранения. Об этом заявил в субботу директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вопрос состоит в том, можем ли мы устранить общественную угрозу, связанную с этим вирусом? И ответ на это - "да", - сказал Райан в ходе брифинга в Женеве, транслировавшегося в Twitter ВОЗ. "Можем ли мы устранить этот вирус? Полагаю, <...> что это очень маловероятно, если не невозможно", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, стал ли ковид сезонной болезнью, директор программы ВОЗ пояснил, что речь идет о "периодическом или эпизодическом заболевании, которое приходит волнами". "Эти волны возникают в той же степени под влиянием появления новых вариантов [коронавируса], что и под воздействием сезонов", - сказал Райан, добавив, что COVID-19, как и грипп, легче распространяется в условиях наличия больших групп людей, находящихся в тесном контакте друг с другом, что происходит в зимний период. "То есть у этого вируса есть некоторые сезонные качества, но он не является сезонным", - констатировал директор программы. "Однако я бы прогнозировал высокую активность этого вируса зимой", - отметил он.