В ВОЗ объявили о разработке нового плана реагирования в области здравоохранения

БАКУ /Trend/ - Региональный офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе объявил о запуске нового этапа в отношении COVID-19 и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, передает Trend.

В рамках этого плана будет осуществлено финансирование и повышенное внимание государств к таким аспектам, как "совместный эпиднадзор", "развитие и расширение лабораторных возможностей" для сбора и анализа данных о COVID-19, а также разработка "конкретных планов, начиная от реагирования на пандемию COVID-19 и гриппа, и заканчивая комплексным планированием реагирования на пандемии респираторных вирусов".

В заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ, говорится, что доктор и старший сотрудник по чрезвычайным ситуациям европейского офиса Кэтрин Смоллвуд заявила, что "окончание глобальной чрезвычайной ситуации с COVID-19 не должно быть поводом просто двигаться дальше", и призвала разумно использовать предоставленное время, чтобы не упустить "прогресс и уроки последних трех лет".