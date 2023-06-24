Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Пригожиным

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром, президент России Владимир Путин предоставил информацию своему коллеге из Белоруссии о ситуации с частной военной компанией "Вагнер" на юге России. Главы двух государств достигли согласия о совместных действиях, передает Trend.

В продолжение достигнутых соглашений, президент Белоруссии, получив дополнительные сведения о ситуации через свои каналы связи, провел переговоры с Евгением Пригожиным, руководителем частной военной компании "Вагнер", с согласия президента России.

Переговоры продолжались весь день и привели к соглашению о недопустимости развязывания кровавого конфликта на территории России. Евгений Пригожин согласился на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке передвижения вооруженных сил компании "Вагнер" на территории России и последующих шагах по снижению напряженности.