С начала 2022 года в мире выявлено более 88 тыс. случаев оспы обезьян

БАКУ /Trend/ - С начала 2022 года в мире выявлено более 88 тысяч случаев оспы обезьян.

Как передает Trend, об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"С 1 января 2022 г. в ВОЗ поступили сообщения о случаях оспы обезьян из 112 государств-членов во всех шести регионах ВОЗ. До 11 июля 2023 г. было зарегистрировано в общей сложности 88 288 лабораторно подтвержденных случаев заражения и 1084 вероятных случая, а также 149 случаев смерти", - говорится в отчете.

Отмечается, что за последнюю неделю (3 июля – 9 июля) выявлено 83 случая оспы обезьян, что на 9,2% (76 случаев) больше по сравнению с предыдущей неделей (26 июня - 2 июля).

Больше всего заболевших с начала 2022 года зарегистрировано в США (30 324), Бразилии (10 961) и Испании (7 559).