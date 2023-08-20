Венгрия заключила с Турцией соглашение о закупке 275 млн куб. м газа

БАКУ /Trend/ - Венгрия закупит в Турции в следующем году 275 млн куб. м газа, что еще больше повысит роль этой страны в обеспечении венгерской энергетической безопасности. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Будапеште между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Trend.

"Мы завершили работу над соглашением с турецкой компанией Botas, согласно которому в течение весны и лета следующего года мы закупим 275 млн куб. м природного газа у Турции. Это внесет большой вклад в обеспечение безопасности энергоснабжения нашей страны", - сказал министр.

Он также отметил, что значение Турции как транзитной страны, по территории которой газ из России и других государств поступает в Европу, возрастет в связи с предстоящим увеличением поставок топлива из Азербайджана и в перспективе - возможной транспортировкой газа из Туркменистана. По этим причинам энергетическое сотрудничество между Венгрией и Турцией "приобретает новое измерение", подчеркнул Сийярто.

Отметим также, что Венгрия и Азербайджан также работают надо увеличением поставок каспийских энергоресурсов. Так, MVM CEEnergy, крупнейший венгерский оптовый трейдер природного газа, и SOCAR, государственная нефтяная компания Азербайджана, подписали контракт на продажу 100 миллионов кубометров газа, поставки которого начнутся в четвертом квартале 2023 года. SOCAR уже приступила к закачке первых 50 миллионов кубометров газа в хранилища Венгрии.