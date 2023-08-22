Белоруссия выполнила процедуры для вступления в силу соглашения с Ираном по автоперевозкам

БАКУ /Trend/ - Белоруссия выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения с Ираном о безразрешительных автоперевозках, передает Trend.

Автомобильные грузоперевозки между Белоруссией и Ираном без разрешений могут начаться в этом году.

Подписание документа об установлении безразрешительного порядка международных автомобильных перевозок грузов позволит логистическим компаниям шире использовать потенциал автомобильного транспорта при построении новых схем перевозок между Белоруссией и Ираном.