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Белоруссия выполнила процедуры для вступления в силу соглашения с Ираном по автоперевозкам

В мире Материалы 22 августа 2023 02:04 (UTC +04:00)
Белоруссия выполнила процедуры для вступления в силу соглашения с Ираном по автоперевозкам

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Белоруссия выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения с Ираном о безразрешительных автоперевозках, передает Trend.

Автомобильные грузоперевозки между Белоруссией и Ираном без разрешений могут начаться в этом году.

Подписание документа об установлении безразрешительного порядка международных автомобильных перевозок грузов позволит логистическим компаниям шире использовать потенциал автомобильного транспорта при построении новых схем перевозок между Белоруссией и Ираном.

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