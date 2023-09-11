Отношения между Арменией и Россией обостряются

БАКУ /Trend/ - Сегодня, как сообщалось ранее, начинаются совместные учения США и Армении. Учения "EAGLE PARTNER-2023", которые продолжатся до 20 сентября, пройдут в Армении на базе учебного центра "Zar".

Как передает Trend, в России обеспокоены проведением Арменией совместных учений с США.

Российская сторона заявила, что будет отслеживать ситуацию.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сказал, что решение Армении о проведении военных учений с США требует серьезного анализа.

Отметим, что также некоторое время назад послу Армении в России была вручена нота протеста.