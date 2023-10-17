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Названа дата визита Байдена в Израиль

В мире Материалы 17 октября 2023 05:32 (UTC +04:00)
Названа дата визита Байдена в Израиль

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден прибудет в Израиль 18 октября.

Как передает Trend, об этом сообщил в соцсети Х госсекретарь Энтони Блинкен.

"Он приедет в Израиль в критический для этой страны, региона и всего мира момент", - заявил госсекретарь.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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