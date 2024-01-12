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Столица Йемена подвергается бомбардировкам ВС США и Великобритании

В мире Материалы 12 января 2024 04:33 (UTC +04:00)
Столица Йемена подвергается бомбардировкам ВС США и Великобритании

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Американская и британская авиация осуществляют бомбардировки столицы Йемена - города Сана, а также нескольких других населенных пунктов. Об этом сообщило руководство йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), передает Trend.

Согласно информации, под интенсивными обстрелами находится город Ходейда на западе Йемена. По данным Al Hadath, вооруженные силы США и Великобритании проводят атаки по объектам хуситов. Также имеют место бомбардировки лагерей "Ансар Аллах" в провинции Хаджа.

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