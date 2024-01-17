Существуют огромные риски для нефтеперевозок из-за кризиса в Красном море - Chevron

БАКУ /Trend/ - Кризис в Красном море создает серьезные риски для поставок нефти из-за участившихся нападений хуситов на суда, что может привести к изменению цен.

Как передает Trend, об этом сказал глава американской нефтегазовой компании Chevron Майк Вирт.

По его словам, это может привести к изменению цен.

"Это очень серьезная ситуация, и, похоже, она становится еще хуже", - сказал он.

Глава компании подчеркнул, что компания "Шеврон" продолжает транспортировать нефть через этот регион и тесно сотрудничает с ВМС США.