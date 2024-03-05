Китай увеличит военные расходы на 7,2%

БАКУ /Trend/ - Китай в 2024 году увеличит расходы на нужды обороны на 7,2%. Об этом говорится в проекте бюджета, на который ссылается агентство Reuters перед открытием 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва, передает Trend.

Как уточнил ранее официальный представитель 2-й сессии ВСНП 14-го созыва Лоу Циньцзянь, КНР сохраняет "разумный и устойчивый рост расходов на оборону". По его словам, Пекин определяет размеры военного бюджета с учетом национальных интересов развития, "в целях защиты суверенитета и безопасности".