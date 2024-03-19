Криштиану Роналду пропустит матч Португалии со Швецией

БАКУ /Trend/ - Криштиану Роналду не примет участие в товарищеском матче сборной Португалии против Швеции.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба сборной Португалии.

39-летний звездный игрок не попал в состав на этот матч. Хотя Роналду и будет включен в заявленный состав на товарищеские матчи, которые пройдут в марте, в стан команды он прибудет накануне матча со Словенией.

Отметим, что сборная Португалии 21 марта встретится со Швецией, а 26 марта - со Словенией.

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