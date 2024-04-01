В результате удара Израиля разрушено консульство Ирана в Дамаске, погиб командующий SEPAH (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере 7 человек погибли в результате ракетного удара израильских ВВС по району Меззе на западе сирийской столицы Дамаска, где расположены посольство и консульство Ирана. На место происшествия прибыли пожарные расчеты.

Как сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ, этот факт подтвердил посол Ирана в Сирии.

Сообщается, что одна из ракет упала на особняк, который использовался для встреч с представителями ливанских и палестинских организаций. Посол Ирана, находившийся в районе происшествия, не пострадал.

Консульство Ирана полностью разрушено в результате удара. Погибли высокопоставленный генерал Корпуса стражей исламской революции (SEPAH), командующий корпусом в Сирии и Ливане Мохаммед Реза Захеди и его заместитель Мухаммад Хаджи Рахими.

Рядом с комплексом дипломатической миссии Ирана находятся дома, где проживают военные советники Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения вооруженных сил Ирана).

Напомним, что 20 января при тех же обстоятельствах в Дамаске был убит командир разведывательной службы спецназа "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Юсуф Омид Заде. Затем к атаке присоединились 3 самолета, был полностью разрушен четырехэтажный дом, в котором жили советники.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!