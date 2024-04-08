В результате переговоров по перемирию в секторе Газа достигнут прогресс

БАКУ /Trend/ - На переговорах в Каире относительно прекращения огня в секторе Газа достигнут прогресс, и стороны достигли согласия по основным пунктам, сообщают египетские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, Переговоры прошли в воскресенье в Каире с участием представителей Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС. Отмечается, что пока никто из них официально не подтвердил сообщение о прогрессе в обсуждении.

Сообщается, что делегации ХАМАС и Катара покинули Каир и вернутся в течение двух дней, чтобы обсудить условия окончательного соглашения, а делегации Израиля и США покинут египетскую столицу в течение нескольких часов.