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Си Цзиньпин встретился с Шольцом в Пекине

В мире Материалы 16 апреля 2024 08:09 (UTC +04:00)
Си Цзиньпин встретился с Шольцом в Пекине

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в государственной гостевой резиденции Дяоюйтай в Пекине, передает Trend.

Олаф Шольц находится в КНР с пятницы в рамках своего визита. Это его второе посещение Китая в роли канцлера ФРГ. В его делегации присутствуют три министра, ответственные за вопросы окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта. Также в составе делегации присутствуют представители ведущих немецких компаний, включая Siemens, BMW и Mercedes-Benz.

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