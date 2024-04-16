Си Цзиньпин встретился с Шольцом в Пекине

БАКУ /Trend/ - Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в государственной гостевой резиденции Дяоюйтай в Пекине, передает Trend.

Олаф Шольц находится в КНР с пятницы в рамках своего визита. Это его второе посещение Китая в роли канцлера ФРГ. В его делегации присутствуют три министра, ответственные за вопросы окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта. Также в составе делегации присутствуют представители ведущих немецких компаний, включая Siemens, BMW и Mercedes-Benz.