Самые дорогие футболисты - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - Названы самые дорогие футболисты мира.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, список, составленный CIES, возглавляет Джуд Беллингем.

Стоимость футболиста сборной Англии и "Реала" составляет 280,4 миллиона евро. В "Топ-10" вошли по три представителя "Реала" и "Манчестер Сити".

1. Джуд Беллингем ("Реал") – 280,4

2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 255,3

3. Винисиус Жуниор ("Реал") – 240,8

4. Родриго ("Реал") – 220,7

5. Фил Фоден ("Манчестер Сити") - 203,8

6. Букайо Сака ("Арсенал") - 195,2

7. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити") – 168,4

8. Ламин Ямал ("Барселона") – 140,8

9. Мартин Эдегор ("Арсенал") – 135,6

10. Флориан Вирц ("Байер") – 133,8