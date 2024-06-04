Суд отклонил прошение Shell о поисках газа на юго-востоке ЮАР

БАКУ /Trend/ - Апелляционный суд ЮАР отклонил иск энергетической группы Shell о снятии запрета на проведение сейсморазведки на шельфе Индийского океана у юго-восточного побережья. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Trend.

Экологи и общественные организации добиваются полного запрета на работы Shell в этом районе, который является популярным туристическим направлением. Правительство ЮАР ранее выдало Shell разрешение на сейсморазведку в этом регионе, предполагающем значительные запасы нефти и газа.

В 2019 году французская корпорация Total обнаружила на шельфе ЮАР крупнейшее на юге Африки месторождение газового конденсата Брулпадда с запасами 1 млрд баррелей. Год спустя рядом с этим месторождением специалисты Total нашли еще одно глубоководное месторождение газового конденсата.

В настоящее время многие компании стремятся получить от властей республики лицензии на проведение геологоразведочных работ.