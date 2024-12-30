Израильская авиакомпания продлила ограничения на полеты в Москву

БАКУ /Trend/ - Израильская авиакомпания El Al Airlines продлила ограничения на полеты в Москву до конца марта 2025 года, сообщает Trend со ссылкой на израильские СМИ.

Как сообщил авиаперевозчик, данное решение принято по итогам текущей ситуации с безопасностью после крушения самолета авиакомпании "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в Актау 25 декабря.

Отметим, что 26 декабря представители авиакомпании сообщили о приостановке полетов из Тель-Авива в Москву и обратно на неделю. El Al Airlines стала первой авиакомпанией, принявшей подобные меры после инцидента с самолетом AZAL.

Напомним, что 25 декабря самолет AZAL Embraer 190, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту находилось 67 человек, в том числе 62 пассажира и 5 членов экипажа.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших пассажиров.

В результате авиакатастрофы 38 человек погибли, 29 получили ранения.

Черные ящики самолета были найдены, и в настоящее время предпринимаются усилия по их анализу в соответствии с международными авиационными протоколами. Расследование причин катастрофы продолжается, окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.