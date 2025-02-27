БАКУ /Trend/ - Когда глава Франции Эммануэль Макрон отправился с визитом в Вашингтон, он наивно полагал, что его примут как равного партнера. Он ждал аплодисментов, восхищения, признания "суверенитета" Европы. Однако Президент США Дональд Трамп повел себя как обычно - разрушил эти иллюзии холодным пренебрежением, даже не пытаясь скрывать свое превосходство.

Этот визит был не дипломатическим триумфом, а явным позором. На пресс-конференции Трамп разговаривал с Макроном так, словно отчитывал ребенка, который не подчиняется его приказам, непослушен и не понимает, что делает. Он прерывал Макрона, давил своими аргументами. Трамп саркастически улыбнулся, когда Макрон начал говорить об изменении климата. Когда же французский лидер заговорил о "европейской независимости", Президент США просто равнодушно пожал плечами.

Вашингтон даже не пытался создать иллюзию формального уважения. Не было какой-то искренней речи, добрых слов, демонстрации особого отношения. Только резкие заявления и резкий ясный посыл: Франция - это просто пешка, инструмент и больше ничего. В глазах Трампа Макрон - не лидер, а просто "хромая утка", эпизодическая фигура.

Более того, Трамп вежливо, но жестко высмеял концепцию "суверенной Европы". Не говоря резких слов, он ясно объяснил: Вы хотите независимости? Тогда попробуйте хотя бы что-нибудь сказать, не оглядываясь на США. Не можете? Тогда сидите спокойно и делайте то, что говорят "взрослые" с берегов Потомака!

Францию унизили. Европа опозорилась. Эта поездка полностью похоронила стремление Макрона к глобальному лидерству. Теперь даже самые наивные французы видят реальность: Франция не является ни серьезным геополитическим игроком, ни стороной, принимающей решения – она просто фигура на шахматной доске Вашингтона.

Вашингтон - город, в котором политические интриги разбиваются в пух и прах – давно привык к визитам иностранных лидеров. Но последний визит Эммануэля Макрона в Белый дом стал не просто дипломатическим мероприятием, а полным позором в глазах всего мира. Мастер громких заявлений, неожиданных жестов и безжалостной иронии Трамп решил преподать своему "другу" Макрону урок, который тот никогда не забудет.

Обычно визиты президентов сопровождаются торжественными церемониями: красными коврами, ротой почетного караула, оркестром. Но не в этот раз. Когда самолет Макрона приземлился в Вашингтоне, тот ожидал традиционного теплого приема. Вместо этого - мертвая тишина. Трамп даже не пришел поприветствовать его лично. Ни у трапа самолета, ни у дверей Белого дома его не было.

Когда машина с Макроном подъехала к западному флигелю Белого дома, Трамп не вышел, чтобы поприветствовать его. Навстречу главе французского государства отправили Эбигейл Джонс. Сотрудник Белого дома Э.Джонс обычно занимается представлением документов иностранным дипломатам, таким как посол Замбии или Папуа-Новой Гвинеи. Оказавшийся в такой ситуации президент Франции должен был войти в резиденцию американского лидера практически в одиночку, понимая, что этот визит уже идет не по его сценарию.

Французские СМИ, естественно, взорвались заголовками - "Они проигнорировали Макрона", "Холодный прием в Белом доме", "Вашингтон указал Парижу его место" и т. д. В Париже это расценили как оскорбление, неуважение к Франции как к "великому государству". А в Вашингтоне на это просто пожали плечами – ведь для США Франция уже давно не является серьезным игроком.

Макрон надеялся, что первая встреча в Овальном кабинете поможет исправить ситуацию. Но Трамп принял совсем другое решение. Когда оба лидера сели перед представителями прессы, Макрон оказался в очень невыгодном положении. Трамп сидел в удобном кресле, совершенно свободно и уверенно, в положении хозяина. А как насчет Макрона? Его усадили с правого края стола, на обычный стул – как студента, дрожащего перед серьезным экзаменом. Эти кадры сразу же распространились в мировых СМИ: американский президент в сильном, доминирующем образе, а рядом неудачник Макрон, утративший уверенность в себе, будто его пригласили на собственную казнь.

Затем началась пресс-конференция, и Трамп преподнес Макрону еще один "подарок". Движением, которое на первый взгляд выглядело как дружеский жест, но на самом деле было явной демонстрацией доминирования, Трамп демонстративно смахнул воображаемую перхоть с пиджака Макрона и громко сказал: "Мы должны сделать его безупречным. Он должен быть идеальным!".

Звуки смеха в зале, тревожная улыбка Макрона, растерянное молчание французской делегации. Трамп однозначно показал миру, кто здесь имеет право голоса, а кто просто гость. Он даже дал понять, что этот гость даже касательно безупречности собственного костюма вынужден был полагаться на волю Трампа. Французские СМИ назвали это актом публичного унижения. Париж кипел гневом, но не было средств ответить - Макрон был не в состоянии нейтрализовать эту иронию.

После этого в Белом доме состоялся торжественный ужин. Трамп не упустил возможности и здесь публично напомнить, кто является хозяином. На протокольных фотографиях Макрон выглядел так, как будто его принудили к участию. Трамп же, напротив, явно наслаждался ситуацией, был доволен происходящим.

Во время личной беседы Трамп заявил Макрону открытым текстом, что Европа должна перестать жить в иллюзии собственной значимости. По его словам, Франция больше не представляет интереса для Вашингтона как независимая держава. Основные решения принимаются в других местах, и единственная обязанность Франции - следовать указаниям США. Макрон, вероятно, надеялся на месседжи о дружбе и поддержке, но вместо этого получил холодное напоминание о суровой реальности.

После возвращения Макрона в Париж французские политики начали взахлеб выражать свой гнев. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил: "После многих лет подчинения Соединенным Штатам мы получили именно то, что заслужили — унижение. Франция больше не считает себя независимым государством, и вот результат".

Журналист RFI Дэвид Томпсон назвал этот визит ярким символом положения Франции на международной арене. "Великое государство? Стратегический союзник? Нет, это просто подчиненная страна", - написал он.

Газета Le Figaro написала в заголовке: "Макрон в Вашингтоне: поездка, которую мы хотим забыть".

Но самым примечательным моментом было молчание Макрона. Ни на пресс-конференции, ни после возвращения в Париж он не осмелился признать, что поездка обернулась политическим фиаско. Молчание Макрона было фактически его капитуляцией.

Этот визит был не просто дипломатическим мероприятием, он стал явной демонстрацией глубокого неуважения Вашингтона к Парижу. Франция, страна, которая когда-то была гордым союзником, сегодня стала просто тенью своего былого величия, объектом манипуляций и насмешек. А Трамп даже не пытался скрыть свое отношение: унизительный прием, холодное равнодушие, саркастические улыбки – все это давало одно четкое послание: Макрон - никто и его мнение не имеет значения. Франция уже не игрок на мировой арене, а просто инструмент в руках могущественных государств.

Трамп продемонстрировал полное безразличие к истерии во французских СМИ. Для него это было просто еще одним обычным днем в его политическом календаре, еще одним доказательством его основного принципа: в этом мире есть лидеры, а есть марионетки. А Макрон – с его пустой риторикой и маразматическими заявлениями относится ко второй категории.

На самом деле, ничего удивительного. Европейская геополитика ослабевает, разложившаяся политическая система Европы скатывается в пропасть. Либеральные иллюзии, на которых основана современная Европа, рушатся под тяжестью реальных проблем – неконтролируемой миграции, роста преступности, распространения радикального исламизма и неонацизма, экономического застоя и полной политической беспомощности Брюсселя. Европа стала уже не субъектом, а объектом. Она потеряла способность принимать независимые решения, а ее политические элиты лишь пытаются что-то предпринять, с опаской оглядываясь на Вашингтон.

Франция - самый яркий пример падения Европы в этом кризисе. Когда-то сильное государство с империалистическими амбициями, а сегодня просто вассал, покорная страна, ревностно следящая за каждым словом Вашингтона. Каким бы "великим государственным деятелем" ни пытался выставить себя Макрон, его визит в США раскрыл главную истину - его страна больше не играет никакой реальной роли. Его личное унижение - это унижение всей Франции. И это не случайное событие, а логический результат десятилетий неудачной политики. Некогда сильное государство сегодня стало объектом насмешек на глобальном уровне.

Исламофобия в Европе достигла ужасающего уровня. Страны, которые когда-то гордились своей толерантностью, теперь стали оплотом предубеждений против мусульман. Франция, Германия, Австрия - страны, в которых под предлогом борьбы с радикализмом на мусульманские общины оказывается жестокое давление. Запреты на хиджаб, оскорбительные карикатуры, нападения на мечети - горькая реальность, которую европейская элита предпочитает игнорировать.

Особенно следует отметить то, что французские власти в последние годы сделали борьбу с исламом ключевым элементом внутренней политики. Под лозунгом "защиты республики" правительство Макрона последовательно вводит новые ограничения в отношении мусульман, в то время как в СМИ поощряется ненависть к ним. Однако те же французские власти почему-то проявляют полную терпимость к армянским радикалам, закрывают глаза на их пропаганду ненависти к туркам и азербайджанцам, хранят молчание о преступлениях, совершенных армянами.

Антисемитизм, который европейцы пытаются приписать только радикальным исламистам, на самом деле глубоко заразил европейское общество. Нападения на евреев, осквернение кладбищ, сожжение синагог уже стали нормой в Германии, Франции и других европейских странах. Европейские политики, с другой стороны, игнорируют это, уклоняясь от ответственности, и утверждая, что проблема якобы исходит извне.

Европейская политика демонстрирует открытую враждебность к тюркским народам. Враждебная позиция по отношению к Турции, Азербайджану и тюркскому фактору в Центральной Азии - системная тенденция, глубоко укоренившаяся в западных элитах.

В этой политике особенно заметна активность Франции. Париж открыто поддерживает армянский радикализм, поощряя антитюркскую и антиисламскую риторику. После Второй Карабахской войны Франция заняла полностью проармянскую позицию, требуя санкций против Азербайджана, направляя военную помощь Армении и распространяя антитюркскую и антиисламскую риторику на уровне Европейского союза. Макрон не только не скрывает своей личной ненависти к Турции и ее лидеру, но и стремится распространить это отношение на всю Европу.

Но геополитическая реальность говорит сама за себя. Анкара и Баку продолжают укреплять свои позиции в регионе, в то время как Франция, видя, что ее поддержка Армении не дает результатов, находится в серьезном кризисе. Несмотря на явное покровительство Парижа, Армения потерпела поражение в Карабахе, а французская дипломатия не смогла предпринять никаких серьезных шагов против решимости Азербайджана.

Франция, претендующая на звание "лидера Европы", сегодня переживает дипломатическое банкротство. В результате безуспешной политики Макрона Париж быстро теряет возможности влияния во всем мире. В Африке французские компании вытесняются российскими и китайскими конкурентами, на Южном Кавказе политика Парижа потерпела фиаско, а в Европе Франция все больше становится объектом насмешек.

Макрон стал ключевой фигурой, положившей конец амбициям Франции своей никчемной политикой. Его постоянные неудачи в международных переговорах в конечном итоге привели к тому, что Франция не воспринимается всерьез в мировой политике.

И самая большая угроза для Франции заключается в том, что она больше не считается лидером даже в Европейском союзе. Германия дистанцируется от Макрона, Италия игнорирует его инициативы, а страны Восточной Европы открыто саботируют его предложения. Париж полностью утратил дипломатический контроль, а попытки усилить влияние касательно "армянского вопроса" провалились.

И на фоне этого кризиса в Европе появляются новые лидеры, способные бросить вызов либеральному болоту. Виктор Орбан, Джорджа Мелони, Александр Вучич - политики, демонстрирующие власть и независимость.

Орбан проводит жесткую политику против диктата Брюсселя, не подчиняется указаниям Германии и Франции, защищая национальные интересы Венгрии. Мелони доказала, что будучи правым лидером, можно быть также успешным политиком. Вучич, несмотря на давление Европейского союза, решительно защищает интересы Сербии.

Эти лидеры - будущее Европы. Они понимают, что либеральный эксперимент провалился, и континенту нужна новая стратегия. Они понимают, что Европа должна опираться на реальные национальные интересы, а не на пустые лозунги о правах человека.

Европа должна вступить в эпоху сильных государств, положить конец власти безвольных бюрократов Брюсселя.

Континент должен вернуться к своим корням, своим традициям и культуре.

В противном случае Европа неизбежно погрузится в водоворот хаоса, радикализма и упадка.

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