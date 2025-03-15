Трамп распорядился о ликвидации семи агентств, включая управляющее «Голосом Америки»

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации семи дополнительных федеральных агентств, включая то, которое контролирует «Голос Америки» и другие финансируемые государством СМИ по всему миру.

Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Trend.

Указ, в частности, распространяется на независимое Агентство США по глобальным медиа, финансирующее такие СМИ, как "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и "Радио Свободная Азия".

Кроме того, в указе упоминаются Межведомственный совет США по проблемам бездомности (USICH), Агентство по развитию бизнеса меньшинств (MBDA), Институт музейных и библиотечных услуг (IMLS), являющийся главным источником федерального финансирования музеев и библиотек в США.

Трамп поручил руководителям этих агентств — в основном малоизвестных структур, занимающихся вопросами посредничества в сфере труда и предотвращения бездомности — исключить все функции, не предусмотренные законодательством. Кроме того, согласно указу, их деятельность и численность персонала, выполняющего установленные законом функции, должны быть сведены к минимально необходимому уровню.