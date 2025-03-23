В ХАМАС готовы проявить гибкость для достижения соглашения по сектору Газа

БАКУ /Trend/ - Палестинское движение ХАМАС готово «проявить всю необходимую гибкость» для достижения соглашения о всеобъемлющем прекращении огня в секторе Газа и выводе оттуда израильских войск.

Как передает Trend, такое заявление представители движения сделали в ходе встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре.

Отмечается, что члены делегации ХАМАС подчеркнули, что считают необходимым соблюдение Израилем соглашения о прекращении огня, а также выразили приверженность движения этому соглашению.

"Они выразили готовность продемонстрировать всю необходимую гибкость для достижения соглашения о всеобъемлющем прекращении боевых действий в секторе Газа, обмене заложниками [с палестинскими заключенными] и выводе израильских войск из анклава", - говорится в заявлении.

Сообщается, что делегацию движения на встрече возглавлял Халиль аль-Хайя, лидер переговорной группы ХАМАС.