Премьер-министр Пакистана отметил экономический рост и снижение инфляции в стране

БАКУ/Trend/ - Экономика Пакистана встала на путь устойчивого роста.

Как передает в воскресенье Trend, об этом говорится в сообщении премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, которое зачитал посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин на мероприятии, посвященном Национальному Дню Пакистана.

"Экономика Пакистана встала на путь устойчивого роста благодаря смелым реформам, взвешенной политике и стойкости нашего народа. Инфляция стабильно снижается, доверие инвесторов растет, ключевые экономические показатели улучшаются. Мы укрепили макроэкономические основы и теперь нацелены на более высокий уровень роста. Этот прогресс признан международными финансовыми учреждениями и рейтинговыми агентствами", — говорится в сообщении Шарифа.

Он отметил, что Пакистан наделен огромным потенциалом для экономического и социального развития.

"Нет вызовов, которые мы не смогли бы преодолеть, и нет препятствий, которые оказались бы слишком велики, если мы будем едины в своей цели и верны своим идеалам. С решимостью, трудолюбием и общей мечтой мы продолжим строить более сильный, процветающий и прогрессивный Пакистан", — сказал премьер-министр.