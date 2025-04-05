Европейский союз обеспокоен принудительным перемещением палестинцев из Рафаха

БАКУ /Trend/ -Сообщения о приказах о принудительном перемещении людей из южной части сектора Газа вызывают глубокую обеспокоенность.

Как передает Trend, об этом заявила член Европейской комиссии по управлению кризисами Аджа Лабиб.

"Страданиям жителей Газы должен быть положен конец. С момента нарушения режима прекращения огня погибло более 300 детей. Продолжающаяся уже месяц гуманитарная блокада Израиля ставит под угрозу жизни сотен тысяч людей. Всемирная продовольственная программа объявила, что ее запасы скоро закончатся", - отметила она.

По ее словам, жители Газы сталкиваются с неприемлемым уровнем смертности, болезней, разрушений и голода.

Отметим, что в конце марта израильская армия предупредила жителей города Рафах и прилегающих районов на юге сектора Газа о необходимости покинуть этот район.