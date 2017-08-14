Полмиллиона жителей Йемена больны холерой

14 августа 2017 22:57 (UTC+04:00)

Число случаев заболевания холерой в Йемене достигло 500 тысяч, сообщает Радио ООН.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно холерой заражается порядка 5 тысяч человек.

Эпидемия началась в стране в конце апреля. За несколько месяцев болезнь унесла жизни по меньшей мере 2 тысяч йеменцев.

Причины стремительного распространения холеры – вооруженный конфликт, перебои в подаче воды и антисанитария. Миллионы людей в Йемене отрезаны от водоснабжения, из многих городов давно перестали вывозить мусор.

По данным ООН, на сегодняшний день выделена лишь половина суммы в 254 миллиона долларов, запрошенной на оказание помощи Йемену в борьбе с холерой.

Azernews Newspaper
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