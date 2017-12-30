Суд приговорил экс-президента Египта Мурси к трем годам тюрьмы

30 декабря 2017 15:28 (UTC+04:00)

Уголовный суд в Каире в субботу приговорил экс-президента Египта Мухаммеда Мурси к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей, сообщается на портале издания "Аль-Ахрам", передает РИА Новости.

Помимо бывшего главы государства аналогичные сроки по этому же делу получили 17 его сторонников.

Также суд обязал Мурси выплатить 1 миллион египетских фунтов (56 тысяч долларов США) одному из судей в качестве возмещения морального вреда.

Процесс стартовал в мае 2015 года. По данным прокуратуры, подсудимые причастны к неоднократным публичным оскорблениям представителей судейского корпуса страны с трибуны парламента, в телевизионных выступлениях, соцсетях. Мурси инкриминировалось публичное обвинение судьи в мошенничестве.

В июле 2013 года армия Египта на фоне волны народного недовольства, обусловленного правлением представителей движения "Братья-мусульмане", отстранила от власти президента Мурси и объявила переходный период. Сторонники Мурси проводили массовые акции протеста с требованием вернуть его на пост главы государства. В результате беспорядков и столкновений, последовавших за протестами, погибли сотни египтян.

С момента отстранения Мурси от власти против него были открыты пять уголовных дел, в том числе о столкновении у президентского дворца между его сторонниками и противниками в декабре 2012 года, о шпионаже в пользу Катара и ХАМАС, о побеге из тюрьмы во время массовых беспорядков 2011 года и об оскорблении судей.

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